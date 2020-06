Morto Pau Donés, il cantante degli Jarabedepalo. Aveva 53 anni

E’ scomparso all’età di 53 anni Pau Donés, cantante del famosissimo gruppo spagnolo degli ‘Jarabedepalo‘ a causa di un cancro.

Morto Pau Donés, il cantante di ‘Depende’

Grave lutto nel mondo della musica in Spagna e non solo. Se n’è andato all’età di 53 anni il cantante del gruppo degli ‘Jarabedepalo‘, Pau Donés. Soffriva a causa di un cancro che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015. Sul sito della band si può leggere il messaggio che ha postato la sua famiglia: “La famiglia Dones Cirera comunica che nel giorno 9 giugno è venuto a mancare, a seguito di un cancro, Pau Donés. Vogliamo ringraziare tutta l’equipe medica, il personale dell’ospedale ‘De la Vall’ di Hebron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’istituto catalano di oncologia per tutto il lavoro che è stato svolto e per il tempo che ci hanno dedicato. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento così difficile per noi“.

Morto Pau Donés, era tifoso del Barcellona

Divenuto famoso in Italia per le famosissime canzoni come ‘La Flaca‘, ‘Depende‘ e ‘Bonito‘ (tanto per citarne alcune) e per i duetti con i Modà e Niccolò Fabi, Pau Donés era tifoso del Barcellona. In un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica‘ nel 22 luglio 2009 dichiarò: “Sono un tifoso moderato, non ne capisco molto di calcio“. E sull’arrivo dell’allora Ibrahimovic in blaugrana disse: “Non conosco Zlatan Ibrahimovic, speriamo possa fare molto bene nel Barcellona“.