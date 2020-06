Mercato Juventus, sondaggio del Manchester United per Bernardeschi

La Juventus sta lavorando per preparare al meglio la semifinale di ritorno contro il Milan, ma pensa anche al mercato. I dirigenti bianconeri, infatti, stanno definendo la strategia da seguire in entrata in uscita. Tra i giocatori “sacrificabili” c’è sicuramente Federico Bernardeschi, reduce da una stagione non positiva.

Calciomercato Juve, l’indiscrezione di Tuttosport su Bernardeschi

Bernardeschi non ha ruolo definito nella formazione di Sarri, che lo ha schierato in diverse posizioni. La scelta non l’ha aiutato e di conseguenza il suo futuro resta in bilico. I bianconeri hanno provato ad inserirlo in uno scambio con la Roma per acquistare Zaniolo, i giallorossi però hanno respinto questa proposta.

Per questo motivo torna di moda la pista inglese con il Manchester United in prima fila. Secondo quanto riferito da Tuttosport c’è stato un sondaggio da parte dei Red Devils, pronti a presentare un’offerta ufficiale nel caso in cui non riescano a chiudere l’acquisto di Sancho del Borussia Dortmund.

Ultime Juve, gli scenari della trattativa per Berna

L’intenzione di Paratici resta quella di rinnovare il reparto di centrocampisti ma allo stesso tempo non ha intenzione di svendere il numero 33 prelevato dalla Fiorentina per 40 milioni di euro. Per questo motivo il quotidiano torinese afferma che i bianconeri sarebbero disposti ad accettare solo un’offerta al di sopra dei 35 milioni. Il giocatore sembra orientato a preferire la pista estera, ma proverà a far cambiare idea al suo tecnico nelle prossime partite. Il tormentone è appena iniziato e l’unica certezza è che la carriera di Bernardeschi è giunta ad un bivio.