Mercato Juventus, resta vivo lo scambio con il Barcellona per Arthur

“Non è ancora finita”. E’ il titolo che racchiude al meglio tra la trattativa tra Juventus e il Barcellona che stanno lavorando per chiudere lo scambio Pjanic – Arthur entro il 30 giugno. I due club sono fermi sulle rispettive posizioni e continuano a pressare i protagonisti. A determinare la svolta potrebbe essere una decisione dell’allenatore Quique Setien.

Calciomercato Juve, l’indiscrezione di Tuttosport su Arthur

Il tecnico blaugrana sta preparando la sfida in campionato contro il Mallorca e inizia a pensare l’undici ideale da schierare. Secondo quanto riferito dai colleghi del quotidiano torinese, si profila l’ennesima panchina per Arthur, escluso 7 volte su 11 nelle partite disputate dal Barcellona, prima dello stop provocato dal coronavirus. Una scelta che ribadisce per l’ennesima volta la posizione del club che punta alla cessione del talento brasiliano.

Ultime Juve, gli scenari dello scambio Arthur-Pjanic

Il destino sembra essere segnato visto che sarebbe controproducente per la carriera. Il classe 96′ non avrebbe modo di crescere, cosa che potrebbe avvenire a Torino, dove sarebbe schierato come titolare in uno dei più grandi club europei. I dirigenti bianconeri lo considerano come il profilo ideale su cui puntare per motivi anagrafici ed economici. Per questo motivo nei giorni scorsi hanno riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore, che ha aperto all’ipotesi di trasferirsi in Italia. La trattativa resta viva e le ultime novità potrebbero portare alla svolta desiderata. La pista è apertissima e non sono esclusi colpi di scena.