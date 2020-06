Mercato Inter: Marotta scatenato su Lautaro, Chiesa e Tonali

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ l’amministratore delegato dei neroazzurri fa il punto della situazione sul mercato Inter.

Mercato Inter, Marotta: “Lautaro? Difficile parlarne in questo momento“

Beppe Marotta si è soffermato molto su alcuni punti che riguardano la sua Inter, una su tutte la questione Lautaro: “E’ difficile parlarne in questo momento. Però una cosa gliela voglio dire: deve concentrarsi sul presente e non pensare al futuro. Tra pochi giorni riprenderemo a giocare, abbiamo ancora occasioni per toglierci parecchie soddisfazioni, i giocatori sono i primi protagonisti. Vendere Lautaro? Non è nei piani della società. E’ un ragazzo giovane ed è importante per Conte, ma ha una clausola e tutto può cambiare. Ovviamente si spera che da Barcellona non paghino la clausola. Se Lautaro dovesse partire di sicuro arriverà un top player all’Inter“.

Per un Lautaro che parte c’è un nuovo nome che arriva: “Non bisogna avere fretta. Ovvio che circolino molti nomi, ma dobbiamo attendere la chiusura di tutti i campionati per parlare di mercato. Cavani? E’ una possibilità, ma parlarne ora è prematuro”.

Mercato Inter, Marotta: “Chiesa e Tonali? Due talenti. Scudetto? Ci credo”

L’ad ha parlato anche dei due talenti della nostra Serie A: “Chiesa? Un giocatore di livello. La Fiorentina vuole 70 milioni? Credo ne voglia molti di più. Tonali? E’ abbordabile. E’ un ragazzo che ancora può ancora crescere e promette bene”. E sullo scudetto: “La squadra ed il mister sono carichi. Ci crediamo!”.