Mercato Fiorentina, si pensa al futuro senza Chiesa. Ecco i tre piani

La Fiorentina già pensa al dopo Chiesa. Per il mercato la società ha stilato 3 piani, il tutto dipenderà dalla cessione del figlio d’arte.

Mercato Fiorentina, ecco il ‘Piano A’ ed il ‘Piano B’

Nonostante il ritorno in campo a breve di tutte le squadre di Serie A, la Fiorentina pensa già al mercato e pensa a come potrà allestire la sua rosa con la cessione, a titolo definitivo, di uno dei suoi gioielli, Federico Chiesa. Secondo ‘La Nazione‘ la società avrebbe programmato 3 piani, tutti prevedono la cessione del talento azzurro.

Nel ‘Piano A‘ La società spera di incassare almeno 60 milioni di euro. Come spenderli? Tutto sull’attaccante del Torino, Andrea Belotti (già obiettivo di mercato di un anno fa). Sulle sue tracce c’è anche il Napoli, ma la Fiorentina è in netto vantaggio proprio perché si è mossa prima.

Il ‘Piano B‘ non prevede l’acquisto dell’attaccante granata, bensì quello di Radja Nainggolan. All’Inter andrebbero 20 milioni. Con la restante parte la dirigenza potrebbe virare su Krzysztof Piatek del Milan, ora in prestito all’Herta Berlino (20 milioni) e pagare definitivamente Sofyan Amrabat dal Verona (altri 20 milioni).

Calciomercato Fiorentina, ecco il ‘Piano C’

Il ‘Piano C‘ ha come punto di partenza sempre l’acquisto di Radja Nainggolan. Con ancora 40 milioni a disposizione la dirigenza potrebbe virare per la fascia sinistra su Leonardo Spinazzola (20 milioni) dalla Roma. Per la difesa occhi su Daniele Rugani, bocciato da Maurizio Sarri (12 milioni) che tornerebbe volentieri in Toscana dopo essere esploso nell’Empoli. Con 5 milioni a disposizione l’obiettivo di Pradè è quello di aggiudicarsi il nazionale algerino della Spal, Mohamed Fares.