La società felsinea vuole prolungare il contratto del serbo e farlo diventare il nuovo ‘Alex Ferguson’ nel campionato di Serie A.

Mercato Bologna, il rinnovo di Mihajlovic è la priorità

Il futuro del Bologna si chiama Sinisa Mihajlovic. L’obiettivo è quello di prolungare il contratto dell’allenatore serbo fino al 2023 (scadenza attuale 2022). La società intende continuare il progetto con l’allenatore che non ha ancora dato tutto se stesso (causa principale la malattia del tecnico e lo stop per pandemia dovuta al Covid-19). Non c’è fretta, ma la dirigenza ne sta discutendo e questa soluzione potrebbe accontentare entrambe le parti.

In Mihajlovic, il Bologna ha trovato un allenatore serio, carismatico che fa proprio al caso di Joey Saputo. Eccezione fatta per Riccardo Orsolini e di alcuni giovani pronti ad esplodere definitivamente, il vero top player di questa squadra è proprio l’ex tecnico di Torino e Milan.

News Bologna, l’ ad Fenucci: “Obiettivo è l’europa“

Intervistato da ‘Radio anch’io‘, l’amministratore delegato dei rossoblù Claudio Fenucci ha dichiarato: “Le idee di Sinisa sono identiche alle idee della società. Vogliamo ripartire più forti di prima e scavalcare in classifica le squadre che si trovano davanti al Bologna. Obiettivo della società? Sicuramente disputare le coppe europee. Mihajlovic sa bene che questo è l’obiettivo del club, ma anche il suo“. In casa Bologna, nel pomeriggio, sono in programma l’ennesimo giro di tamponi per squadra e staff.