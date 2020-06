Coronavirus Italia, la ricaduta: nuovi casi molto più giovani

Coronavirus Italia nuovi contagi rischi | L’Italia continua a combattere l’emergenza da Coronavirus. Continuano ad esserci casi sparsi in tutta la penisola ma in forma molto più leggera. Ora pare che l’allarme sia definitivamente rientrato. Intanto, i dati rivelano nuove notizie importanti: i nuovi contagiati da Covid 19 sono più giovani rispetto l’inizio della pandemia. Ora l’età media si abbassa e non di poco (55 anni), ma c’è un altro dato che però fa tirare un sospiro di sollievo. I nuovi contagiati sono ora sono si più giovani ma rischiano meno, come se il virus si fosse indebolito. A rivelarlo sono gli stessi medici, in particolare della Lombardia, dove ancora oggi è la regione più colpita del paese.

Coronavirus, i rischi dei nuovi contagi

I medici di tutta Italia fanno notare come l’età media si sia abbassata di diversi anni nel contagio da Coronavirus, ma mettono in risalto il fatto che da diverse settimane diminuiscono sempre di più i pazienti in terapia intensiva. Diminuiscono i casi e i ricoveri ospedalieri e la sanità inizia a sorridere dopo diversi mesi di vera guerra e sofferenza negli ospedali. Ancora non è chiaro agli esperti se ci sia stata una mutazione del virus che potrebbe averlo reso più debole, ma è chiaro che ormai il peggio sia passato e che l’Italia e i suoi abitanti possano tornare alla propria vita.