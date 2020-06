Coronavirus Italia, Conte messo sempre più all’angolo

Coronavirus Italia Conte ultime | Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ora non ci sta più. Dopo mesi di duro lavoro per contrastare al meglio la pandemia mondiale, il Premier italiano si è sfogato nelle ultime ore in merito alle tante voci che circolano di volerlo lontano dal suo attuale ruolo. Tante sempre le polemiche contro il Presidente del Consiglio che pare sia sempre più solo con il passare dei giorni, ma lui si difende e nei giorni scorsi si è addirittura parlato che potesse formare un proprio partito in vista delle prossime elezioni. Il Premier è andato allo scontro con Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali, che pare sia uno dei primi candidati per sostituire Conte. Franceschini, infatti, tra i tanti consensi avrebbe addirittura anche quello del Vaticano. Gli Stati Generali sono stati il tema del duro confronto tra i due.

Coronavirus, lo sfogo di Conte: “Parte dello Stato rema contro il Governo”

Il Premier italiano Conte non ha di certo gradito le accuse e senza giri di parole ci ha tenuto a mettere in evidenza come ci sia parte dello Stato che viaggia di proposito nella direzione opposta del governo. Con Gli Stati Generale che dovrebbero iniziare nei prossimi giorni, però ci sono molti dubbi, con il Presidente Conte che, nonostante la conferma di fiducia del PD delle ultime ore, resta sempre più solo.