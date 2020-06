Calciomercato, l’ex vice di Conte: “Inter, prendi Alvaro Morata”

Dopo anni vissuti accanto ad Antonio Conte, Angelo Alessio ha deciso di tornare a camminare solo sulle sue gambe, come pure aveva già fatto all’inizio del millennio. Finita l’esperienza in Scozia, mette a frutto la conoscenza degli schemi del mister parlando del calciomercato dell’Inter.

Mercato Inter, Morata sarebbe un gran colpo?

Un’idea, per il momento. Nata però con forza, dopo una serie di incastri di mercato, che potrebbe portare infine Alvaro Morata all’Inter. Con la benedizione di Angelo Alessio, che conosce mister Conte come pochi: “Alvaro è un ragazzo straordinario, si allenava bene ed aveva un buon rapporto con tutti. Dal punto di vista tecnico, è un attaccante completo. Gioca di sponda ed è bravo di testa, ma all’occorrenza sa attaccare anche la profondità, è molto completo”.

“Un difetto? Ha sempre segnato tanto, andando sempre in doppia cifra, ma secondo me può fare ancora più gol. Molti pensano che possa fare 30 gol all’anno ed anche io sono di questo avviso. All’Inter starebbe benissimo, può giocare sia in coppia con Lukaku che da solo, ma penso che sarà molto difficile portarlo via da Madrid, è cresciuto lì e so che si trova molto bene“, conclude il mister.

Mercato Inter, serve un attaccante

Incassato il “no” di Mertens, i nerazzurri si stanno guardando intorno con attenzione. L’addio di Lautaro appare sempre più scontato ed arrivare sul mercato coi soldi della sua cessione in mano sarebbe controproducente e porterebbe a delle super-valutazioni. Tra i nomi che si rincorrono di più nelle ultime ore ci sono quelli di Timo Werner, Edinson Cavani e Pierre Emerick Aubameyang.