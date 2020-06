Notizie Torino: Belotti in uscita

Calcio Mercato Torino Belotti Fiorentina | Andrea Belotti, attaccante del Torino, è stato messo nella lista degli obiettivi da parecchi club, soprattutto in Italia. Su di lui c’è da diverso tempo il Napoli, ma ora anche l’Inter che pensa a lui come possibile sostituto di Lautaro Martinez, sempre più vicino al Barcellona. Belotti avrebbe l’ok sia da Conte che da Gattuso. Intanto, ora c’è anche un altro club che ha messo gli occhi sul calciatore, si tratta della Fiorentina del patron Rocco Commisso. Il calciatore è diventato però in questi anni una bandiera del Torino e il presidente Urbano Cairo non ha intenzione di privarsene. Su di lui c’è infatti una clausola di 100 milioni di euro. Il capitano dei granata potrebbe dare l’ok e spingere per una cessione per cambiare aria.

Calciomercato Fiorentina: Belotti se parte Chiesa

Come riportato da La Nazione, dopo Napoli e Inter ora per Andrea Belotti si fa sotto la Fiorentina. Rocco Commisso non ha intenzione di privarsi di Federico Chiesa, ma se il calciatore dovesse partire ed essere ceduto allora la Fiorentina ha deciso che investirà sul Gallo. Il capitano del Torino, però ha una valutazione di 100 milioni di euro (valore della clausola rescissoria). Difficile pensare che Urbano Cairo possa farlo partire per molto meno ora che punta ad un nuovo progetto.