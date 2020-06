Calciomercato Roma, Pedro più lontano: ostacolo sull’ingaggio

Calciomercato Roma: giallorossi titubanti sull’ingaggio di Pedro

Calcio Mercato Roma Pedro | La Roma continua il suo calciomercato, ed in particolare continua a portare avanti l’operazione per Pedro. Il giocatore spagnolo è stato parecchio accostato ai giallorossi in queste ultime settimane, ma a quanto pare c’è stata una brusca frenata nell’affare. Una fumata nera per quanto riguarda l’ingaggio percepito dall’ex Barcellona. Quest’ultimo infatti percepisce parecchi soldi annuali, e la Roma è titubante sulla questione: impossibile dare garanzie di questo tipo ad un giocatore di 33 anni, e pertanto ad ora sembra tutto in stallo.

Pedro però resta un obiettivo principale, e portarlo nella Capitale sarebbe senza dubbio un colpo importante. Fonseca ha infatti bisogno di giocatori di esperienza, e lo spagnolo ha tutte le caratteristiche per dare una grande mano alla crescita dei giallorossi. Questa la notizia riportata poco fa da cm.com.

Roma-Pedro: filtra ottimismo

L’affare Pedro si sta complicando parecchio per la Roma, che sa bene di dover accontentare il giocatore per quanto riguarda il suo ingaggio. Quest’ultimo però lascerà quasi sicuramente il Chelsea, ed è per questo che nell’ambiente capitolino filtra parecchio ottimismo. Pedro infatti non rinnoverà con i Blues, e nella giornata di ieri è arrivata una notizia praticamente certa.