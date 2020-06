Calciomercato Parma Faggiano Luperto Lozano Napoli | Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Daniele Faggiano ha parlato dei possibili investimenti del Parma della prossima stagione. Il direttore sportivo non ha nascosto l’interesse per alcuni calciatori del Napoli, con cui da sempre ci sono ottimi rapporti.

Parma, Faggiano apre all’arrivo di Luperto

Con il Napoli potrebbe concludersi più di un affare per il Parma del ds Faggiano. Gli azzurri sono interessati al ritorni di Luigi Sepe mentre ai crociati piacciono alcuni calciatori “superflui” agli azzurri.

“Sebastiano Luperto ci piace, quindi mai dire mai. Non piace solo a me, è interessante anche per il nostro allenatore e per la società ma il Napoli non ha mai voluto privarsene. E’ un ottimo calciatore una bravissima persona. Ha un solo difetto: è leccese (ride, ndr.)”.

Prestiti prolungati? “Siamo ancora in attesa di qualche documento ufficiale che attesti il prolungamento dei prestiti fino al 30 agosto e non fino al 30 giugno. E’ una questione che non dovrebbe proprio essere posta, ma in Italia anche le cose semplici diventano difficili”.

Calciomercato Parma, Faggiano punta su Lozano

Faggiano, poi ha parlato anche dell’interesse per Hirving Lozano e per altri azzurri.

“Lozano è un top player, le sue qualità sono indiscutibili. Dipendesse da me prenderei tutti i calciatori del Napoli. Se ce li danno, li prendo. Anzi, se ce li pagano ancora meglio. Sento spesso Giuntoli”.