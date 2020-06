Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Napoli: Szoboszlai nel mirino, Milan beffato?

Ultime Napoli, Szoboszlai può arrivare. Come riportato da Sky Sport, Dominik Szoboszlai potrebbe arrivare in Serie A.

Il nome del centrocampista negli ultimi tempi è stato spesso accostato al Milan. Lo stesso calciatore di recente si era esposto parlando di ‘destino’ qualora il trasferimento fosse andato in porto. Ma c’è anche un altro club italiano (oltre alla Lazio) sull’ungherese classe 2000: il Napoli.

Gli azzurri, infatti, starebbero valutando l’acquisto del centrocampista del Salisburgo, uno dei talenti più limpidi e apprezzati di tutto il panorama internazionale. Il Napoli, infatti, ha sfidato il club austriaco in Champions League ed il ds azzurro sarebbe rimasto impressionato.

Il calciatore ha colpito Cristiano Giuntoli, che sta attuando una vera e propria rivoluzione nella squadra di Gattuso. Szoboszlai potrebbe essere il giovane da cui ripartire, i contatti con il Salisburgo sono già stati allacciati.

Il rapporto tra le società si è fortificato in autunno in occasione delle due gare di Champions League: 2-3 all’andata a Salisburgo in favore del Napoli, 1-1 al ritorno al San Paolo.

Ultime Napoli: Giuntoli fa sul serio

In quelle due serate uno dei protagonisti in campo fu Haaland . Gli occhi del Napoli, però, si sono concentrati sul suo compagno di squadra. Con il senso del goal e una visione di gioco da campione assoluto. Potrebbe prendere il posto di Fabian Ruiz.