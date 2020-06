Ultime Napoli, assalto a Ferran Torres si prova a beffare la Juve e le altre big

Calcio mercato Napoli Ferran Torres Valencia Ferran Torres | Ferran Torres, talento del Valencia, è finito nel mirino di tutti i grandi club d’Europa. Il centrocampista spagnolo classe 2000 si è messo in mostra nell’ultima stagione ancora in corso con prestazioni di altissimo livello. La prossima sessione di calciomercato potrebbe risultare decisiva per lasciare già il Valencia. Il suo attuale contratto con il club spagnolo è in scadenza nel 2021 e tra i club principalmente interessati a lui c’è la Juventus. A lavoro per acquistarlo c’è Paratici, ma la concorrenza è spietata: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Liverpool e Real Madrid sono sulle sue tracce. Ma non è finita qua, perché secondo le ultime indiscrezioni di mercato Rai, anche il Napoli è pronto a chiudere per il suo acquisto. Confermato l’interesse del club di De Laurentiis, c’è anche un incontro in programma.

Calciomercato Napoli: confermato l’interesse per Ferran Torres, incontro programmato

A rivelare dell’interesse del Napoli per Ferran Torres è stata Raisport nelle ultime ore. Il suo interesse per il calciatore è confermato e potrebbe anche arrivare l’incontro previsto nei prossimi giorni per approfondire la trattativa tra le parti. Il Napoli segue lui e Boga per rinforzare il reparto esterni d’attacco. Il calciatore potrebbe partire per una cifra di mercato non impegnativa visto il contratto in scadenza nel 2021.