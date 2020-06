Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz può partire: non mollano Real e Barcellona

Calciomercato Napoli: Real Madrid e Barcellona ancora in corsa per lo spagnolo

Calcio Mercato Napoli Fabian Ruiz | La prossima sessione di mercato si avvicina giorno dopo giorno sempre di più, ed è chiaro che le principali squadre europee cerchino di badare alle entrate e alle uscite, soprattutto per quanto riguarda i propri gioielli. La Serie A è senza dubbio uno dei campionato più attivi in questo senso, con tantissimi club che si stanno muovendo tantissimo in queste ultime settimane. Il Napoli in particolare ha voluto blindare più di qualche elemento, ovviamente coprendosi le spalle da qualche assalto big.

Il pericolo non è del tutto scampato per Fabian Ruiz, continuamente seguito da Barcellona e Real, che a quanto pare non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. Un pericolo enorme per la squadra azzurra, la quale dovrà fare i salti mortali per trattenerlo. Questa la notizia riportata da diversi media spagnoli.

News Napoli: pronto il rinnovo per Fabian Ruiz

Barcellona e Real Madrid sono interessate a Fabian Ruiz, e di certo questo non è più un mistero. Le due big spagnole stravedono per il centrocampista azzurro, considerato tra i più talentuosi d’Europa. Il Napoli vuole difendere il suo patrimonio, ed è per questo che ha pronto un rinnovo.