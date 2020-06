Calciomercato Milan, Thiago Silva più vicino: niente ritorno in Brasile

Calciomercato Milan: Thiago Silva esclude il ritorno in patria, apertura per i rossoneri

Calcio Mercato Thiago Silva | Una stagione piuttosto altalenante per il Milan, il cui pensiero va anche al mercato oltre ai risultati in campo. La prossima annata sarà sicuramente rivoluzionata da vari colpi estivi, e intanto la dirigenza comincia a pensare a qualche nome importante per rinforzare la rosa. In difesa cambierà qualcosa, e l’obiettivo principale sarebbe quello di affiancare al meglio Romagnoli.

Ecco che nelle ultime settimane sono circolati vari nomi, ed uno in particolare ha suscitato l’attenzione da parte di tutti i tifosi: Thiago Silva. Il centrale del PSG ha scritto un pezzo di storia recente dei rossoneri, ed è per questo che un suo ritorno farebbe gola un po a chiunque. Riportare il brasiliano a Milano è molto complicato, ma intanto nelle ultime ore è arrivata una notizia che fa filtrare più ottimismo: pare che Thiago Silva abbia escluso, almeno per ora, un ritorno in patria. Questo quello riportato da Milan News.

Milan-Thiago Silva: sfida all’Everton

Thiago Silva è un vero e proprio sogno per i tifosi rossoneri, che sognano un ritorno. I rossoneri però dovranno fare parecchia attenzione alla concorrenza dell’Everton, altra squadra parecchio interessata.