Calciomercato Milan: c’è il sì di Szoboszlai, ma ora c’è un’altra italiana in pole

Calciomercato Milan Szoboszlai Lazio ultime | Il Milan lavora per ripartire con un grande progetto e giovane la prossima stagione. Tra i principali obiettivi di mercato c’è soprattutto Dominik Szoboszlai, calciatore del Salisburgo che lascerà sicuramente l’Austria a fine anno calcistico. Il classe 2000 (20 anni il prossimo ottobre) si è già messo in mostra con grandi prestazioni in questi anni ed è finito nel mirino dei migliori club d’Europa. Le offerte non mancano dai migliori campionati, ma potrebbe essere la Serie A ad accogliere il gioiello ungherese il prossimo anno. Su di lui c’è il Milan che continua a trattare con il Salisburgo per raggiungere l’intesa, ma pare che un altro club italiano sia vicinissimo al calciatore e addirittura in pole per il suo acquisto. Si tratta della Lazio. Intanto, il ds del club austriaco nei giorni scorsi ha confermato che sarà quasi impossibile trattenere il giocatore.

Il Milan studia un piano preciso per completare l’acquisto, dato che ha già incassato il sì del giovane calciatore. Il Salisburgo chiede circa 20-25 milioni di euro, ma il Milan vorrebbe chiudere tra i 15 e i 20. Il mercato prossimo in Italia aprirà a settembre fino ad ottobre, intanto però i rossoneri potrebbero già bloccare l’acquisto del giocatore appena finirà il campionato austriaco il 5 luglio. Come riportato dal Corriere della Sera però ora c’è anche il forte interesse della Lazio di Lotito che pare sia in pole e punta al calciatore in caso di partenza di Milinkovic-Savic.