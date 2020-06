Calciomercato Milan Napoli Koch Benfica | Milan e Napoli potrebbero veder sfumare un obiettivo di mercato che sembrava molto concreto. Robin Koch, difensore del Friburgo, nella prossima stagione dovrebbe vestire la maglia del Benfica.

Calciomercato Napoli e Milan: Koch va al Benfica

Ha attirato su di sé gli occhi di importanti club europei che si sono messi in contatto con il club di appartenenza e con il suo entourage per trovare un accordo per la prossima stagione. Napoli e Milan si sono interessate ma, stando a quanto riporta tsf.pt, il Benfica ha sbaragliato la concorrenza, anticipando tutto sul tempo. Le Aquile hanno già ottenuto un accordo con Friburgo e anche con Robin Koch, valido dalla stagione 2020/2021. Il suo contratto sarebbe scaduto al termine della prossima stagione e il club tedesco ha preferito cederlo a ottime cifre sin da subito, senza rischiare di perderlo a parametro zero.

Koch-Benfica, nessun accordo definitivo

Meno sicuro dell’accordo raggiunto, però, Record. Sul portale del quotidiano portoghese si legge che il Benfica è fortemente interessato a Koch ma ad oggi, stando ad informazioni rilevate da fonti vicine al club, non ci sono ancora accordi definitivi. Robin Koch, però, ha già informato il Friburgo che non ha intenzione di rinnovare il suo rapporto contrattuale e che dovrebbe lasciare il club nel prossimo calciomercato.