Calciomercato Milan: ecco il sostituto di Theo Hernandez

Milan, caccia aperta per il sostituto di Theo Hernandez. Il club rossonero si muove per trovare un rincalzo in grado di far rifiatare il terzino francese.

Calciomercato Milan: Roque al posto di Theo

Come riportato da pianetamilan, il club rossonero da la caccia ad un terzino sinistro.

Noonostante il calciatore sia stato una delle poche certezze del Milan di quest stagione, i rossoneri vogliono tutelarsi.

Il terzino francese, arrivato lo scorso anno, si è imposto subito diventando uno dei migliori terzini del campionato. Il rendimento è andato decisamente oltre le aspettative, soprattutto in relazione al prezzo del suo cartellino di soli 20 milioni.

Il calciatore ora ha un valore di mercato di almeno 32, ma il Milan non ha alcuna intenzione di cederlo e per questo potrebbero non bastarne nemmeno 50.

Ultime Milan: arriva anche il sostituto

Tuttavia a Milano cercano un sostituto di valore. Il posto da titolare non è in discussione e quindi dovrà arrivare un calciatore che avrà tanto tempo per ambientarsi. Magari un calciatore con grandi margini di miglioramento.

Per questo i rossoneri monitorano Caio Roque, classe 2002 del Flamengo. Giovanissimo, è da tempo seguito dagli osservatori del Milan, che hanno scritto relazioni molto positive.

I contatti con il club brasiliano sono già stato avviati. Il Flamengo sembrerebbe anche disposto a venire incontro al Milan, anche perché Caio Roque gradirebbe il trasferimento. Il caciatore ha una clausola da 70 milioni, ma il prezzo sarà ovviamente più basso.