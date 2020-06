Calciomercato Milan: addio Bennacer, è Roca il sostituto

Il Milan è alle prese con l’ennesima rivoluzione tecnica, spesso conseguenza di quelle societarie. Il prossimo mercato si annuncia mirabolante, tra cessioni e acquisti: il nome nuovo per il centrocampo è quello di Marc Roca dell’Espanyol.

Ultime mercato Milan, Roca per Bennacer

Intorno all’algerino si sta scatenando una discreta asta tra le big europee. Il Milan ha fatto sapere che il regista non si muove, il che significa che servirà davvero una cifra importante per fargli cambiare maglia il prossimo settembre. La partenza del regista arrivato un anno fa infatti garantirebbe una grande plusvalenza, che un club in allerta dal punto di vista finanziario non può non considerare. Su di lui c’è anche il Real Madrid e proprio dalla Spagna fanno sapere che la clausola di 50 milioni per comprarlo sarà valida soltanto a partire dal 2021. Questo può rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Ecco perché il Milan non può farsi trovare impreparato e, come rivela Tuttosport, ha effettuato un sondaggio per Marc Roca, playmaker dell’Espanyol, classe ’96. Cresciuto nelle giovanili del club, è campione d’Europa Under 21 con la Spagna di Fabian Ruiz. Da 3 anni detta i tempi del gioco della seconda squadra della Catalogna: il suo prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La sua età consentirebbe una futura plusvalenza e per questo rientra nei parametri imposti da Gazidis.

La scheda tecnica di Roca

Passato nel luglio del 2016 in prima squadra, Roca si è preso in poco tempo le chiavi del centrocampo. Quest’anno, in 33 partite tra campionato e coppe, ha messo a segno 2 gol e 3 assist.