Calciomercato Juventus, ecco Under e Cristante: scambio con la Roma

La Juventus e la Roma sono a lavoro ormai da giorni: entrambe le squadre hanno bisogno di trovare qualche plusvalenza che consenta loro di affrontare con serenità il 30 giugno, giorno della chiusura dei bilanci.

Ultime mercato Juve, affare Under

Dopo giorni di incontri, telefonate, dirette o a mezzo intermediari, si è giunti ad una prima scrematura dei nomi inizialmente in ballo. Così se l’affare Zaniolo appare ancora possibile ma molto complicato soprattutto per la volontà della Roma di non accettare contropartite tecniche, c’è il colpo Under che prende sempre più quota. Dalle parti della Continassa sono convinti che il calciatore turco sia atteso ancora da ulteriori miglioramenti e che Sarri sia l’uomo giusto per il suo definitivo exploit.

Come detto, i due club ragionano sulla base di uno scambio ed il nome prescelto è quello di Cristian Romero. I due calciatori hanno quasi la stessa e, secondo quanto rivela Tuttosport, la fumata bianca sarebbe vicinissima. Anche se le valutazioni non convergono ancora in tutto e per tutto. Si ragiona sulla cifra di 30 milioni per entrambi i giocatori. Nonostante entrambi i giocatori abbiano un certo mercato (Napoli e Fiorentina per Romero, sempre gli azzurri e l’Everton per Under), c’è fiducia nella buona riuscita del colpo.

Calcio mercato Juventus, ecco Cristante

Forse ancor più vicino alla Continassa è il centrocampista Bryan Cristante. Di uno scambio con Rolando Mandragora si parlava infatti anche prima dello scoppio della crisi covid-19. Quest’ultimo è dell’Udinese, ma la Juventus vanta un diritto di recompra a 26 milioni di euro. Anche il giallorosso ha una valutazione simile: secondo Tuttosport, è al momento lo scambio più quotato.