Calciomercato Juventus, Rabiot nella lista cedibili: fissato il prezzo

Calciomercato Juventus: i bianconeri disposti a cedere Rabiot

Calcio Mercato Juventus Rabiot | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti spedito, e in queste ultime settimane parecchie squadre si stanno attivando alla ricerca di vari rinforzi in vista della prossima stagione. Tra tutti ovviamente c’è la Juventus, sempre a caccia di talenti, e sempre alla ricerca di nuovi innesti per migliorarsi anno dopo anno. In questo periodo però, la Vecchia Signora si sta concentrando maggiormente su quelli che saranno gli affari in uscita, con alcuni giocatori in particolare che vengono già dati per partenti. Soprattutto a centrocampo potrebbe cambiare qualcosa, con un Pjanic che sembra ormai destinato alla partenza, e con un Rabiot già messo nella lista cedibili.

Il francese non si è comportato in maniera egregia in questo ultimo periodo, e se si va a sommare al suo scarso rendimento, ecco che l’ex PSG è giudicato già come uno dei papabili partenti. Inoltre la Juventus pare abbia già fissato il prezzo: 30 milioni di euro, così come riportato da cm.com.

Ultime Juventus: Rabiot verso l’Everton?

Il futuro di Rabiot è appeso ad un filo, ma la sensazione è che nella prossima sessione di mercato possa accadere qualcosa di importante. La Juventus è disposta a cederlo, e potrebbe anche cedere alle avance dell’Everton, di gran lunga la squadra più interessata.