Calciomercato Juventus, Marcelo può arrivare: sfida al PSG

Calciomercato Juventus: il terzino brasiliano è ancora un obiettivo possibile

Calcio Mercato Juventus Marcelo | Grandi movimenti in Serie A, con le big che stanno cercando rinforzi importanti in vista della prossima stagione. La Juventus in particolare vorrebbe puntellare ogni reparto, ed occhio a cosa può accadere sulle fasce difensive: Sarri non ha potuto disporre di tutti gli uomini, anche perchè Alex Sandro, Danilo e De Sciglio hanno avuto tanti acciacchi fisici. Il tecnico toscano è infatti stato spesso costretto ad adattarsi e adattare qualche uomo.

Ecco che ora la musica dovrà cambiare, con un altro terzino di ruolo che andrà assolutamente preso. Sul taccuino del ds Paratici sono stati segnati tanti nomi, ma il sogno resta sempre lo stesso: Marcelo, colonna portante del Real Madrid di Zidane. Il brasiliano sarebbe un colpaccio, ovviamente tenendo in considerazione tutte le difficoltà del caso. Il suo è ancora un affare possibile, così come riportato da Tuttojuve.

Mercato Juventus: duello con il PSG per Marcelo

Marcelo è ritornato di moda in orbita Juventus, ma la sensazione è che riuscire a portare il brasiliano a Torino sarà una vera e propria impresa. Il Real ovviamente non vorrebbe privarsene, e per di più dovrà essere considerato un altro fattore: l’ostacolo PSG, altra pretendente.