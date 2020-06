Calciomercato Juventus, Jorginho nel mirino: Douglas Costa la contropartita

Calciomercato Juventus: Douglas Costa può convincere il Chelsea per il colpo Jorginho

Calcio Mercato Juventus Jorginho Douglas Costa | La Juventus continua a pensare in grande, e lo fa programmando in vista della prossima stagione. La prossima sessione di mercato sarà molto intensa, e la sensazione è che la dirigenza bianconera cambierà più di qualcosa nel reparto di centrocampo, dove qualche giocatore è già stato messo da parte (vedi Pjanic e Rabiot). Ecco che ai bianconeri servirà un giocatore in grado di fare la differenze e dettare i tempi di gioco, uno come ad esempio Jorginho.

Il centrocampista del Chelsea è un pallino importante della Vecchia Signora, oltre ad essere ovviamente un pupillo di Maurizio Sarri, il quale è riuscito a valorizzarlo alla grande ai tempi di Napoli. Insomma l’interesse è molto forte, ma è chiaro ed evidente di come sarà difficile convincere i Blues: servirà una contropartita, e nelle ultime ore si sta pensando anche a Douglas Costa. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, il brasiliano potrebbe sbloccare la trattativa.

News Juventus: Jorginho può arrivare, nonostante le smentite

Jorginho è uno degli obiettivo principali per la Juve, forse quello che maggiormente sta facendo smuovere tutto l’ambiente bianconero negli ultimi giorni. Ovviamente si tratta di un affare difficile, e che ha visto anche ripetute smentite da parte dell’agente del ragazzo. Nonostante questo, filtra ottimismo.