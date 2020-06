Calciomercato Juventus, senti Dybala: “Barcellona? Con Messi sarebbe bello…”

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus, Dybala parla di futuro: “Rinnovo? Non lo so. Il Barcellona di Messi…”

Calciomercato Juventus – Dybala | E’ la stella bianconera, che non si è fatta mettere in ombra da Cristiano Ronaldo. Al contrario, nonostante un inizio difficile con Maurizio Sarri, poco a poco, si è ritagliato uno spazio importante nel tridente stellare dei bianconeri. Il numero 10 della Juventus si era ritrovato coinvolto in una bagarre di mercato, con l’addio che sembrava praticamente cosa fatta, invece poi il ribaltone clamoroso, lo ha rimesso al centro dei progetti bianconeri. A parlare di progetti e di futuro, però, è proprio Paulo Dybala. La Joya argentina ha parlato ai microfoni di CNN e al centro dell’attenzione sono finiti gli argomenti molto importanti che riguardano, appunto, il suo destino nel mondo del calcio.

Ultime Juventus, le parole di Paulo Dybala

Il calciatore argentino è tra i migliori perni del club bianconero, ed ha parlato del suo futuro proprio alla stessa Juventus: “Al momento è tutto fermo sul rinnovo, vedremo, perché ho ancora un anno e mezzo di contratto. Certo, non è tanto, ma capisco il momento. C’è stato il Coronavirus, aspetto la società”.

Le sue parole, però, non sono solo in chiave rinnovo. C’è un’idea che lo affascina e sarebbe quella di giocare assieme a Lionel Messi, al Barcellona: “E’ un club straordinario, con Messi lo è ancora di più. Sarebbe bello giocarci, ma anche alla Juve è fantastico, la società è piena di storia e ci sono tanti campioni. Buffon e Cristiano Ronaldo rendono la squadra ancora più grande”.