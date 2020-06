Calciomercato Juventus: Castrovilli o Zaniolo al posto di Pjanic

Calciomercato Juventus: Castrovilli o Zaniolo potrebbero arrivare

Ultime Juventus, può arrivare uno tra Castrovilli e Zaniolo. Come riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe pensando a Gaetano Castrovilli per sostituire Pjanic, diretto verso il Barcellona.

Il centrocampista della Fiorentina piace molto a Sarri che vorrebbe il suo passaggio a Torino in estate. La Juventus, oltre che Chiesa, vorrebbe il talento ex Bari.

Un altro nome che piace a Paratici è quello di Zaniolo. L’ex Inter piace da tempo dalle parti della Continassa. Il ds della Juve, sfruttando le difficoltà finanziare del club capitolino, potrebbe provare a strapparlo a Fonseca. Nonostante questo, tuttavia, la Roma chiede almeno 60 milioni, mentre la Juventus vorrebbe proporre uno scambio. Sul tavolo i soliti calciatori, da Rugani a Romero, passando per Federico Bernardeschi che tuttavia sembra avere un ingaggio troppo elevato per i parametri del club.

Ultime Juve: Arthur in salita

Oltre al giovane centrocampista della Fiorentina, e al talento della Roma, riprende parzialmente quota l’opzione Arthur dal Barcellona.

Tutto dipenderà dalle prossime gare dei catalani. Se il tecnico del Barcellona riuscisse a far capire che lo spazio per il brasiliano a Barcellona è oramai poco, magari dichiarando apertamente di non tenerlo più in considerazione, il centrocampista potrebbe accettare di trasferirsi a Torino.