Calciomercato Juventus: Sergio Ramos è un’idea

Calcio mercato Juve Sergio Ramos rinnovo Real Madrid | Sergio Ramos, capitano e bandiera del Real Madrid, è pronto al rinnovo di contratto. Il calciatore classe 1986 (34 anni) veste la maglia dei Blancos dal 2005 e non è pronto ora a dire addio. Il centrale di difesa ha un contratto fino al 2021 e molti club si sono fiondati su di lui per concludere un possibile colpo, tra questi anche la Juventus. Agnelli pensa di poter piazzare un colpo stile quello che ha portato Cristiano Ronaldo dalla Spagna in Italia. Ora però tutto potrebbe cambiare, con il calciatore che avrebbe già pronto il rinnovo di contratto da firmare con il Real Madrid, club con cui è cresciuto e vuole chiudere la propria carriera. Lo stesso agente del calciatore ha parlato nei giorni scorsi di un suo possibile rinnovo.

Calciomercato Juve: sfuma Sergio Ramos, rinnova con il Real Madrid

L’intenzione di Sergio Ramos è quella di restare in Spagna e vestire la maglia del Real Madrid fino al termine della sua carriera. Il suo attuale contratto con il club di Florentino Perez è in scadenza nel 2021, ma l’intenzione è quella di continuare insieme ancora per i prossimi due anni. Infatti, come riportato da As, per Ramos è pronto il rinnovo fino al 2022 che attende solo di essere firmato.