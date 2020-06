Tweet on Twitter

Calciomercato Inter Nainggolan Fiorentina | Il futuro di Radja Nainggolan è tutt’altro che definito. Il calciatore in prestito al Cagliari dovrebbe tornare all’Inter per l’indisponiblità economica del club di Giulini. Ma potrebbe non restarci a lungo, nonostante l’idea di Antonio Conte che vorrebbe provare a reinserire un talento molto importante nella squadra nerazzurra.

Calciomercato Inter, c’è la Fiorentina per Nainggolan

Il ‘Ninja‘ ha stregato nei primi sei mesi al Cagliari ed è pronto a fare la differenza anche nella seconda parte di stagione. Però le strade con il “suo” Cagliari si separeranno. Nelle ultime settimane c’è stato il forte pressing della Fiorentina di Rocco Commisso che ha chiesto all’Inter informazioni su Nainggolan. I nerazzurri non hanno intenzione di affidare la carriera del centrocampista e il futuro ad un altro prestito e chiedono l’acquisto a titolo definitivo.

Commisso vuole Nainggolan: ecco l’offerta all’Inter

Per la Fiorentina un acquisto a titolo definitivo sembra, però, troppo. Così, secondo quanto riferisce La Nazione, i viola sono pronti a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto. Beppe Marotta accetterebbe volentieri questa ipotesi perché definirebbe il futuro del centrocampista ex Roma. Inoltre, con tale ipotesi, potrebbe accaparrarsi anche una strada preferenziale per Federico Chiesa, da sempre gradito alla dirigenza nerazzurra e ad Antonio Conte. Le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive.