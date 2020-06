Calciomercato Inter: Esposito all’Atalanta, le ultime

Ultime Inter: la situazione di Esposito

Nonostante una stagione positiva, nella quale Esposito era partito da 5a scelta alle spalle di Lautaro, Lukaku, Sanchez e Politano il giovane talento nerazzurro si è ritagliato tanto spazio in Serie A. Con l’infortunio del Nino e la cessione di Sanchez, infatti, Esposito ha avuto diverse occasioni per scendere in campo segnando anche in Serie A.

Le sue prestazioni, unite all’età, hanno attirato l’attenzione di diversi club tra i quali la Dea, specializzata nel lanciare giovani di valore. Per questo non è escluso che l’Inter possa decidere di vendere il calciatore per farlo esplodere alla corte di Gasperini, specializzato nel lanciare calciatori.