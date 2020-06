Calciomercato Inter, Conte mette nel mirino Alonso e Palmieri

Calciomercato Inter: Marcos Alonso e Palmieri, i nerazzurri non mollano la presa

Calcio Mercato Inter Marcos Alonso Palmieri | Il mercato di Serie A è sempre più movimentato, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre del nostro campionato stanno cercando di portare avanti più operazioni possibili. L’Inter in particolare sembra essere molto attiva, e soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo e quello delle fasce laterali. Oltre ad una punta forte, la squadra di Milano dovrà assolutamente intervenire sugli esterni, mai convincenti al massimo, e che potrebbero non rientrare nelle gerarchie di Conte.

L’idea sarebbe di andare a pescare in Premier League, nello specifico al Chelsea, dove giocano due laterali che il tecnico ex Juve conosce molto bene: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il primo è stato un suo pupillo ai tempi del titolo inglese, mentre il secondo è un giocatore che apprezza molto e che ha già avuto modo di seguire attentamente. L’Inter non ha ancora mollato la presa, Conte li vorrebbe in rosa. Questo quanto riportato da cm.com.

Notizie Inter: per Palmieri c’è concorrenza

L’Inter ha messo nel mirino i due laterali del Chelsea, ma soprattutto per Palmieri pare ci siano diversi ostacoli. Il primo riguarda la volontà dei Blues a non cederlo, mentre il secondo è rappresentato dall’agguerrita concorrenza di un’altra big italiana. Ecco di chi stiamo parlando.