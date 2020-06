Notizie Fiorentina, Pezzella pronto a lasciare la Serie A

Calciomercato Fiorentina Pezzella Valencia | German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, è pronto a dire addio alla fascia viola dedicata a Davide Astori. Il difensore argentino classe 1991, arrivato nel 2017 dal Betis Siviglia, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2022 e sarà ceduto. Su di lui c’è il forte interesse del Napoli da diversi anni, ma potrebbe fare ritorno in Spagna la prossima sessione di mercato. Sul calciatore argentino della Fiorentina c’è il pressing del Valencia, che è pronto a pescare ancora una volta in Italia. Il club lo scorso anno ha chiuso per Florenzi in prestito e ora punta a rinforzare la difesa con un altro acquisto dalla Serie A.

Sempre secondo il portale andaluso, German Pezzella avrebbe addirittura un vecchio amico per chiedere informazioni sul Valencia. L’affare potrebbe, dunque, andare in porto nei prossimi mesi e per la Fiorentina bisognerebbe ripartire da capo. Il capitano, in questa stagione, ha disputato 24 partite tra Serie A e Coppa Italia al netto degli infortuni. E’ stato anche capace di mettere a segno due reti e un assist, nonostante il ruolo molto lontano dalla porta avversaria.

Calciomercato Fiorentina: Pezzella al Valencia, c’è l’offerta

Il Valencia vuole German Pezzella. Lo scrive ‘La Nazione’, Per il capitano della Fiorentina il club spagnolo offre 15 milioni, il club viola ne vorrebbe almeno 20. Sul difensore argentino c’è anche il Napoli.