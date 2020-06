Notizie Fiorentina, Pezzella pronto a lasciare la Serie A

Calciomercato Fiorentina Pezzella Valencia | German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, è pronto a dire addio alla fascia viola dedicata a Davide Astori. Il difensore argentino classe 1991, arrivato nel 2017 dal Betis Siviglia, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2022 e sarà ceduto. Su di lui c’è il forte interesse del Napoli da diversi anni, ma potrebbe fare ritorno in Spagna la prossima sessione di mercato. Sul calciatore argentino della Fiorentina c’è il pressing del Valencia, che è pronto a pescare ancora una volta in Italia. Il club lo scorso anno ha chiuso per Florenzi in prestito e ora punta a rinforzare la difesa con un altro acquisto dalla Serie A.

Calciomercato Fiorentina: Pezzella al Valencia, c’è l’offerta

Cristiano Giuntoli del Napoli segue con attenzione il destino di German Pezzella. Il difensore è inserito nella lista del club azzurro come possibile sostituto di Kalidou Koulibaly. Ora però, come riportato da La Nazione, sul calciatore c’è il forte interesse del Valencia che potrebbe portarlo nuovamente in Liga. Intanto, German Pezzella difficilmente resterà a Firenze. La prima offerta del club spagnolo è stata formulata ed è di 15 milioni di euro, ma i viola non ci stanno e chiedono almeno 20 milioni. Ora si attende di capire come si svolgerà il resto della trattativa.