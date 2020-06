Calciomercato Fiorentina, rispunta il nome di Mandragora

Per il centrocampo della Fiorentina ritorna di moda il nome di Rolando Mandragora dell’Udinese. Sulle sue tracce anche la Roma.

Calciomercato Fiorentina, Pradè al lavoro per Mandragora

In casa Fiorentina si ritorna a parlare di Rolando Mandragora. Già quest’anno, nel mercato di gennaio, si era fatta avanti la possibilità di portare a Firenze l’ex centrocampista della Juventus. Il numero 38 piace molto alla dirigenza viola e Pradè è già al lavoro per portarlo nella squadra di Iachini. La cifra però ha spaventato non poco la società: si parla di almeno 30 milioni, una quotazione eccessiva per il club di Commisso.

E’ il primo nome sulla lista per quanto riguarda il centrocampo della Fiorentina. Il classe ’97 napoletano, cresciuto nelle giovanili del Genoa, fino a questo momento, è stato autore di un’ottima stagione prima con l’ex allenatore Igor Tudor e con l’attuale Luca Gotti.

Mercato viola, su Mandragora c’è il forte pressing della Roma

La Fiorentina non è l’unica squadra interessata al centrocampista dell’under 21. Infatti sulle tracce del calciatore ci sarebbe anche la Roma. La società capitolina starebbe pensando di effettuare uno scambio alla pari con la Juventus, pronta a riacquistare dall’Udinese il suo ex mediano. Bryan Cristante andrebbe a Torino mentre Mandragora raggiungerebbe la squadra di Fonseca. Entrambi saranno valutati 35 milioni. Al momento questa trattativa è tutta da imbastire, quindi è solamente un’altra ipotesi di mercato.