Calciomercato Juventus, Havertz nel mirino

Calciomercato Juventus Havertz Chelsea Bayer Leverkusen | Kai Havertz, trequartista del Bayer Leverkusen, è considerato uno dei migliori talenti del calcio mondiale. Il giovane calciatore da anni si sta mettendo in mostra con prestazioni di altissimo livello e potrebbe essere l’oggetto di mercato più desiderato della prossima sessione estiva. Sul calciatore c’è il forte interesse della Juventus, che però ora potrebbe vedere allontanarsi l’obiettivo di mercato. Nei giorni scorsi, riguardo una sua possibile cessione, ha parlato anche il ds del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, spiegando di non avere la certezza di quale sarà il futuro di Havertz. Intanto però ha dichiarato di voler vendere il calciatore fuori dalla Bundesliga e non al Bayern Monaco per rinforzarla sempre di più. Su di lui c’è la Juventus, il Real Madrid ma ora anche il Chelsea che non vuole fermarsi con una grande campagna acquisti.

Calciomercato Chelsea: dopo Werner anche Havertz, beffa Juve

Il club londinese di Abramovich, dopo un anno senza mercato a causa del blocco imposto dalla FIFA, è pronta a tornare alla carica. Il Chelsea ha già ufficializzato nei mesi scorsi Ziyech dall’Ajax ed è ad un passo da Timo Werner, beffando così l’Inter. Ora il club punta ad anticipare anche la Juventus e gli altri club per il giovane Kai Havertz, che è in scadenza nel 2022. Pare che nelle prossime settimane il Chelsea proverà a chiudere la trattativa.