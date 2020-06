Calciomercato Cagliari, Carli: “Nessun offerta per Joao Pedro dal Torino”

Ultime Cagliari | Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Torinogranata.it in merito alle voci di un interesse del club di Urbano Cairo per Joao Pedro in vista della prossimo mercato estivo:

“Io non ho mai sentito il Torino per cedere il calciatore e per noi João Pedro è un giocatore top. Devo dire che in questo momento non abbiamo nessuna trattativa con il Torino, vi sto dicendo tutta la verità. Noi in società non abbiamo sentito nessuno. Per noi non ci sono problemi anche perché João Pedro ce lo teniamo bello stretto”.

Mercato Torino: la possibile offerta

In realtà il club granata, come riportato negli ultimi giorni, avrebbe pronta un’offerta da 10 milioni di euro per l’attaccante. Al pagamento andrebbe aggiunto anche il cartellino di Simone Zaza.

Tuttavia, alla luce del gran campionato dell’attaccante, la cifra sembra essere troppo bassa per quanto il giocatore brasiliano ha dimostrato. Se il club sardo decidesse di cedere il calciatore, di sicuro cercherà di ottenere di più e magari con un pagamento cash. Anche perchè sul calciatore ci sono anche diversi club stranieri. Il brasiliano, infatti, è seguito da tempo anche da qualche big.