Il bollettino della Protezione Civile di oggi martedì 9 giugno

Siamo in attesa del quotidiano bollettino della Protezione Civile rispetto all’emergenza covid-19 in Italia: anche il mondo del calcio, interessato per capire se e come terminare il campionato di Serie A, deve tenere conto dell’indice epidemiologico.

I numeri della Protezione Civile di Borrelli

Gli ultimi dati continuano ad essere abbastanza incorraggianti, nonostante i casi di contagio ci siano ancora soprattutto nel Nord della nostra penisola. Grandi novità nel mondo del calcio, mentre per il resto si prevedono delle nuove aperture e nuove norme per quanto riguarda il distanziamento sociale.

La curva dell’epidemia si mantiene abbastanza stabile, con 283 nuovi casi totali. 79 nuovi decessi rispetto ai 65 di ieri, mentre ottima notizia per quanto riguarda i pazienti guariti: ben 2062 in più rispetto a ieri. In netto calo del numero degli attualmente positivi, 1.858 in meno (contro i –532 di ieri) per un totale che scende a 32.872. Prosegue anche il calo dei ricoveri: 148 in meno in regime ordinario (4.581 in tutto) e 20 in meno in terapia intensiva (263). Infine doppio dei tamponi eseguiti rispetto a ieri, quasi 55.000.

Coronavirus Italia: Lombardia, aumentano i guariti

Andandoci a soffermare maggiormente sulla situazione in Lombardia, si può sicuramente gioire sul numero dei guariti, aumentato a 1.199. Inoltre Le terapie intensive scendono di 11 unità a 96, mentre gli altri ricoverati sono in calo di 48 a 2.660.