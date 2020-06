Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, si è espresso su alcuni club che potrebbero nascondere giocatori positivi al Covid-19 e non solo.

Serie B, Stirpe: “Sarebbe necessario il ricorso alla magistratura“

Maurizio Stirpe non ci sta. Il presidente del Frosinone, intervistato da ‘Radio Punto Nuovo‘ si è soffermato su parecchi punti, come quello del coronavirus che ha colpito il mondo del calcio: “Se qualche club dovesse nascondere qualche caso positivo e, addirittura, farlo giocare sarebbero dei delinquenti. Giovanni Malagò e Gabriele Gravina potrebbero fare ben poco, in questi casi c’è bisogno dell’intervento della magistratura. Per il bene della nazione dobbiamo fare in modo che queste cose non capitino assolutamente“.

Sulla possibilità di una Serie B a 2 gironi si è così espresso: “Tempo fa dissi che il calcio professionistico non poteva assorbire più di 72 squadre. In questo momento nemmeno 50! Mancano i soldi per i centri sportivi, per le infrastrutture, per i settori giovanili. E’ un argomento che non mi compete assolutamente, ma qualche domanda bisogna porsela su come il calcio sta cambiando, in modo negativo“.

Stirpe imbufalito: “Noi club di Serie B non considerati“

“La Lega Serie A fa le sue assemblee e pone le sue idee, poi c’è la Figc, il consiglio federale ed il Coni,coloro che devono far rispettare le regole. Noi club di Serie B siamo poco tutelati, siamo presi sempre meno in considerazione. Fortuna che mi sento tutelato da Gravina e dalla Figc“.