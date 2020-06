Serie A Zampa Stadi | Confermata la ripresa della Serie A e anche le modalità del prosieguo della stagione, dopo il Consiglio Federale di oggi, c’è ancora da capire se e quando potranno riaprire gli stadi. La questione riguarderà anche e soprattutto le scelte governative che decideranno anche sulla riapertura di arene e teatri all’aperto.

Serie A, Zampa: “Stadi aperti? Possibile con il distanziamento”

Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ha parlato a Gr Parlamento di tale possibilità.

“A decidere sui tifosi allo stadio sarà il Ministro Spadafora. Ciò che può valere per i teatri, dal punto di vista della salute, deve valere anche per gli stadi. Quindi persone sedute lontane, con le distanze dovute, per un modo originale e particolare di vedere la partita. Penso sia possibile. Sarebbe anche un bel segnale al paese che si rimette in piedi dopo tanta fatica e sofferenza”.

Zampa: “I 14 giorni di quarantena restano”

La Sottosegretaria della Salute, poi, ha parlato anche della revisione dei 14 giorni di quarantena in caso di nuovo contagio.

“Non mi risulta se ne sia parlato nel Comitato Tecnico Scientifico. Una differenza di trattamento aprirebbe molte questioni ed in più esporrebbe a un rischio tutti quelli che non fossero risultati contagiati. E’ dannoso anche per i calciatori. Il nostro obiettivo è quello di non far ammalare i calciatori ed è importante mantenere il pugno fermo”.