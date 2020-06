Serie A Gravina | Al terimine del Consiglio Federale che ha deciso le sorti dei campionati italiani, maschili e femminili, il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato delle decioni assunte. Ha spiegato quali saranno il Piano B e il Piano C in caso di nuovo stop nei dettagli.

Serie A, Gravina: “Vince il calcio, orgogliosi del nostro lavoro”

“Abbiamo sempre sostenuto l’importanza di far ripartire la Serie A. Ha vinto il calcio, ha dimostrato coerenza“. Ha iniziato così il suo intervento Gabriele Gravina, ai media presenti all’esterno della sede della FIGC in cui si è tenuto il Consiglio Federale.

Playoff e playout? “Abbiamo reinserito come sistema di garanzia per il completamente del campionato il ricorso ad un format diverso che sono i playoff e i playout prima di far ricorso all’algoritmo. Il 17 assegniamo la Coppa Italia, che sarà il primo trofeo a livello internazionale post-Coronavirus. Questo deve essere per noi motivo di orgoglio. Si parte poi il 20 giugno per chiudere il campionato. Sappiamo che i rischi sono sempre vivi e quindi se entro il 10-15 luglio dovesse arrivare un altro blocco, siamo pronti con nuovi format“.

Quale sarà la formula? “Non è ancora stata decisa, lo faremo a breve. Spero che sarà un lavoro inutile perché vorrà dire che il campionato si concluderà normalmente“.

Algoritmo? “E’ una media ponderata, non una qualsiasi media aritmetica come hanno voluto far passare alcuni. Una media dei punti fatti in casa e fuori casa, moltiplicata per il residuo di gara“.

Calcio femminile? “Non abbiamo potuto dare il via libera alla ripresa. Sarebbe stato un bellissimo spot dare pari dignità alle ragazze per la conclusione del torneo più importante“.

Calciomercato Serie A: ci sono le ufficialità delle date

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso noti i termini per il tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021, vale a dire le date del calciomercato per la prossima stagione.

“Il Consiglio Federale ha stabilito i termini di tesseramento per la prossima stagione sportiva: dal 1 settembre al 5 ottobre 2020; dal 4 gennaio al 31 gennaio 2021”.