Serie A femminile, campionato concluso: titolo non assegnato

Serie A femminile, torneo concluso: non assegnato il titolo, la Juventus non è campione d’Italia

Serie A femminile | Si conclude così il campionato italiano del calcio femminile: si ferma tutto, la stagione volge al termine. E’ arrivato quest’oggi il Consiglio Federale, che ha ultimato le decisioni sia per il calcio italiano del mondo maschile, che quello per il mondo femminile. A differenza di quello che sta per riaprire i battenti, è il mondo del pallone rosa a chiudere i battenti. Fine dei giochi, non verrà assegnato il titolo della Serie A femminile.

Serie A femminile, tutti i verdetti di oggi: salgono Napoli e San Marino, retrocedono Orobica e Tavagnacco

E’ la notizia che giunge in serata: niente titolo per la Juventus per quel che riguarda la Serie A femminile. Così come per la squadra maschile, la società piemontese si trovava prima in classifica al momento dello stop, ma la chiusura della stagione non ha permesso l’assegnazione al titolo. Al contempo, però, le bianconere accederanno alla Women’s Champions League, così come la Fiorentina attraverso l’algoritmo che ha escluso, di conseguenza, il Milan. A non fermarsi però, è la questione dei verdetti in fondo alla classifica. In quel caso, come è stato deciso per la Serie A maschile in caso di un ulteriore stop del campionato, nessun congelamento. Retrocessioni e promozioni, con il 2021 che vedrà nella Serie A femminile il Napoli e San Marino, mentre in Serie B ci sono finite le compagini di Orobica e Tavagnacco.