Notizie Lecce, il Presidente: “Forse due retrocessioni sarebbero giuste”

Ultime Lecce | Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Rai:

Le parole del presidente

Blocco retrocessioni?

“Il contenuto della delibera non è stato capito da tutti. Abbiamo votato sull’ipotesi ormai quasi di scuola. Siamo convinti di voler ripartire e finire il campionato. Il nostro voto è stato fatto solo per il caso di nuovo stop. Se non ci sarà la possibilità di playoff e playout noi ci siamo opposti ai verdetti del campo. Per quel che riguarda le retrocessioni abbiamo pensato a due, visto che sarà difficile fare i playoff di B”.

Sorprese?

“La proposta è destinata a non passare ma potremmo arrivare a un compromesso, come quello delle due retrocessioni se finisce la B. Potremmo poi pensare al cambio format. Magari con playoff e playout”.

Ritorno in campo?

“Noi abbiamo la consapevolezza di voler finire la stagione, il clima campionato c’è e gli allenamenti stanno procedendo. Avremo temperature più calde rispetto al resto d’Italia. Per fortuna il Lecce ha recuperato tanti infortunati”.