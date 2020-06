Notizie Atalanta, Luca Percassi: “Gasperini uno di noi”

Ultime Atalanta | Luca Percassi, figlio del presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ed AD del club, ha parlato nel corso di un’intervista concessa all’Eco di Bergamo:

Storia? “Nulla sarebbe successo senza mio papà: ha voluto il club, l’ha guidato e stabilito le linee gurida, dietro ogni scelta ci sono sempre le sue intuizioni e il suo consenso a quello che proponiamo.

Dai risultati di campo non si può prescindere, abbiamo avuto tre allenatori in questi 10 anni e ci hanno portato fortuna. Gli investimenti sono funzionali alla filosofia. Tornare allo stadio sabato anche se per un’amichevole in famiglia è stata una grande emozione“.

Ultime Atalanta, si continua con Gasperini

Gasperini? “Con lui è cominciata un’altra era nella storia dell’Atalanta. Niente più come prima. E Gasperini sarà per sempre uno di noi, le gioie rafforzano i rapporti. Resta l’enorme dispiacere di non aver regalato gioie ai 22 mila bergamaschi presenti all’Olimpico lo scorso anno per la finale. Abbiamo subito un’evidente ingiustizia sul campo, ma mi fermo qui. In Europa ogni partita ti fa crescere. Da quando abbiamo esordito contro l’Everton a Valencia. La prima partita non la scordo più, ricordo di essere arrivato allo stadio tre ore prima: volevo assaporare tutto l’avvicinamento. Una gara memorabile“.

Ripartenza? “Adesso aspettiamo le decisioni Uefa per la Champions e il campionato. Ripartiamo, poi auguriamoci di finire, speriamo anche con i tidosi. Il finale di campionato sarà anomalo, ci saranno sorprese“.