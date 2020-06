Dopo Daniele Baselli, in casa ‘Toro‘ si ferma anche il trequartista Simone Verdi. Si preannuncia un lungo stop per lui.

Non c’è pace in casa Torino. Dopo l’infortunio di una settimana fa di Daniele Baselli, per un problema muscolare si è fermato anche Simone Verdi. Brutta tegola per mister Longo e per tutta la squadra che dovrà fare a meno del calciatore per motlo tempo.

Di seguito il comunicato della società torinese: “Allenamento mattutino per i giocatori al ‘Filadelfia’ di Torino. Dopo il riscaldamento in campo con torelli e lavoro aerobico, mister Longo ha diretto un programma tecnico con possesso palla e partitella finale. Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strutturali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. In settimana il calciatore verrà nuovamente valutato con una nuova ecografia”. Per lui si parla, almeno, di un mese di stop.

News Torino, Verdi salta la sfida contro il Parma

Per la ripresa del campionato del Torino contro il Parma, mancherà all’appello Simone Verdi. Non è stata, almeno per il momento, una stagione da ricordare per l’ex Bologna. Verdi cercava la rinascita dopo un anno, quasi fallimentare, al Napoli dove non si è integrato sia nel club che nei meccanismi di gioco di Carlo Ancelotti che lo relegava spesso in panchina e, a volte, in tribuna.