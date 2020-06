News Cagliari, si ferma Radja Nainggolan. In dubbio per la Spal

Anche il Cagliari deve affrontare il problema infortuni. Nella giornata di questa mattina si è fermato il belga che non si è allenato.

News Cagliari, Nainggolan rischia di saltare il Verona

Il Cagliari è in ansia per il suo giocatore chiave. Infatti questa mattina, non si è visto sul campo di allenamento Radja Nainggolan. Nel centro tecnico di ‘Assemini‘ mancava solo lui all’appello. Causa del suo stop un affaticamento muscolare. Molto probabile la sua assenza nella ripresa del campionato che vedrà il suo Cagliari affrontare l’Hellas Verona di Ivan Juric sabato 20 giugno alle 21:45, ma non è detta l’ultima parola. L’infortunio muscolare del ‘ninja’ non preoccupa maggiormente lo staff medico dei rossoblù, che sono fiduciosi di recuperare l’ex Roma proprio a partire dalla sfida contro l’Hellas.

Walter Zenga, intanto, continua a dirigere l’allenamento dei suoi uomini in vista della delicata trasferta di Verona. Il mister torna su una panchina italiana di Serie A, dopo aver guidato il Venezia in cadetteria.

News Cagliari, questa mattina focus su tattica e palle inattive

Questa mattina gli uomini di Zenga hanno svolto un allenamento che prevedeva esercitazioni sulla fase offensiva e su quella difensiva. Dopo un lavoro specifico che si è concentrato, per la maggior parte, sul possesso palla, l’allenamento di questa mattina si è concluso con una partitella in famiglia. Nella giornata di domani è in programma una nuova seduta.