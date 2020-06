Monza in Serie B, Berlusconi: “Promozione meritata. Puntiamo alla A”

Dopo che il Consiglio Federale ha deciso la promozione in Serie B della squadra di Silvio Berlusconi, il patron punta in alto per il suo nuovo club.

Monza in Serie B, Berlusconi: “Mai avuto dubbi sulla promozione“

Intervistato da ‘Il Cittadino‘ l’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la promozione in Serie B del suo Monza e non solo: “Non ho mai avuto dubbi che il mio Monza non potesse salire di categoria. Siamo stati primi per tutta la durata del campionato fino a quando non c’è stato lo stop definitivo causa pandemia. Ho già in mente di allestire una squadra pronta per affrontare il nuovo campionato. Il Monza è sempre stata una squadra, per me, simpatica“.

L’obiettivo però è quello di rimanere in Serie B per solo un anno. Infatti il presidente sogna un derby tutto milanese tra il suo Monza e il suo ex club, il Milan: “Puntiamo alla Serie A“.

Monza in Serie B, niente feste in città. Per il mercato il sogno è Bonaventura

I vertici del club, a partire da Adriano Galliani, hanno chiesto ai tifosi di evitare festeggiamenti per questa promozione in Serie B. Nella giornata di domani ci sarà una conferenza stampa dove ci sarà, oltre all’amministratore delegato, anche il tecnico Cristian Brocchi, il direttore sportivo Filippo Antonelli ed il sindaco della città. Per quanto riguarda il futuro è quasi fatta per l’ex Milan Luca Antonelli. Si sogna il colpo Bonaventura a parametro zero.