Mercato Milan, Bonaventura rimane fino al termine della stagione

Il calciatore, in scadenza di contratto il 30 giugno, rimarrà con i rossoneri sino al termine di questa stagione calcistica.

News Milan, Bonaventura rimane…per altri due mesi

E’ ufficiale. E’ stato trovato l’accordo tra il Milan e Giacomo Bonaventura per il prolungamento del contratto di altri due mesi. Il calciatore sarebbe andato in scadenza di contratto alla fine di questo mese, ma la società lo ha convinto a continuare la sua avventura con la maglia rossonera fino al termine della stagione calcistica.

Una buona notizia per l’allenatore Stefano Pioli che potrà contare sul suo jolly per altri due mesi. Il calciatore si è reso subito disponibile alla società e non ci sono stati problemi a prorogare il contratto.

Su Bonaventura gli occhi di Lazio, Torino ed Atalanta

Come abbiamo già ricordato, Giacomo Bonaventura non rimarrà al Milan. Alla fine della stagione sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Sulle tracce dell’ex Atalanta ci sono appunto la sua ex squadra bergamasca che sarebbe pronta ad accogliere un giocatore che, in campo europeo, potrebbe essere utile alla causa. Non solo, sulle sue tracce c’è anche il Torino di Urbano Cairo pronto ad accontentare qualsiasi richiesta del calciatore e la Lazio di Lotito. Tare è già al lavoro per provare a convincere il centrocampista di San Severino Marche a sposare il progetto biancoceleste.