Ultime Torino, Bonaventura sempre più vicino

Calcio mercato Torino Bonaventura Atalanta ultime | Giacomo Bonaventura, centrocampista classe 1989, è pronto a lasciare il Milan dopo sei stagioni. Il calciatore in scadenza di contratto non rinnoverà e si libererà a fine stagione. Jack Bonaventura sarà svincolato e in molti sono pronti a chiudere con lui. Il suo futuro però è ancora in Italia e in Serie A, Atalanta e Torino sono i club in vantaggio, ma la Roma che nelle ultime settimane ci ha provato con insistenza potrebbe farsi nuovamente sotto. Mino Raiola, suo agente, è in continuo contatto con i vari club italiani per trovare l’accordo giusto che faccia felice il suo assistito, che potrebbe andare a firmare il suo ultimo grande contratto visto l’età (31 anni il prossimo agosto). Come riportato da Tuttosport, è il Torino la squadra pronta a chiudere per Jack, con tanto di ok del calciatore.

Calciomercato Torino: si chiude per Bonaventura, indietro l’Atalanta

Come scrive Tuttosport, Pare che la Roma da quando aveva in pugno Bonaventura ha poi mollato la presa, fino ad abbandonare completamente la pista. Ora però restano Atalanta e Torino che sono decise a chiudere. Più avanti il Torino che ha anche l’ok del calciatore pronto a firmare per un nuovo progetto ambizioso. L’Atalanta non sembra voler ancora fare l’affondo decisivo e si guarda intorno.