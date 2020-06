Calciomercato Roma, Pedro a costo zero: fumata nera sul rinnovo al Chelsea

Calciomercato Roma, Pedro a parametro zero: difficilmente rinnoverà con il Chelsea

Calciomercato Roma – Pedro | E’ il nome più caldo che riguarda l’ambiente giallorosso. Dopo aver prelevato Smalling e Mkhitaryan dalla Premier League, ovviamente in attesa di conoscere gli scenari futuri che riguardano i due calciatori, c’è anche il talento del Chelsea. Sì, perché anche Pedro potrebbe approdare in Capitale, e questa volta a costo zero e dunque a titolo definitivo. Un accordo che potrebbe trovarsi al margine della stagione, perché il calciatore vede ancora il proprio contratto in scadenza, con la data del 30 giugno 2020. E’ chiaro che toccherà capire prima come verranno gestiti tali accordi, ma la Roma sembra intenzionata ad accelerare sulla questione.

News Roma, il Chelsea propone il rinnovo a breve termine a Pedro: la situazione

Come riportato dai colleghi britannici del The Sun, Pedro sarebbe cosciente della sua posizione al Chelsea. Il club londinese continua a cercare sul mercato dei perni offensivi, con il suo nome che finirebbe lontano dalle gerarchie di mister Lampard. E’ per tale motivo che non avrebbe, il calciatore, alcuna intenzione di mettere nero su bianco per il rinnovo. E, infatti, il calciatore potrebbe non rinnovare, pur restando fino al margine della stagione che andrà ora recuperata in Premier, con la maglia dei blues. Inoltre, il Chelsea vorrebbe fargli firmare un semplice rinnovo a breve termine, per evitare di perderlo a zero. La Roma, dal canto proprio, vorrebbe accelerare i tempi per evitare questo scenario.