Ultime Roma, Pedro pronto alla firma: affare rallentato

Calciomercato Roma Pedro contratto | Pedro, attaccante del Chelsea, è ormai deciso ad approdare in Italia. Il calciatore spagnolo, ex Barcellona, ha scelto la Serie A come sua prossima destinazione. Il classe 1987, 33 anni, il prossimo luglio, andrà in scadenza di contratto a fine stagione e sarà uno dei top in Europa svincolati. Su di lui tanti club da tutto il mondo, ma alla fine pare sia la Roma il club deciso a puntare su di lui. I giallorossi hanno già incassato il sì del calciatore che è stato convinto da un’offerta di un biennale con opzione per il terzo anno. L’affare è ormai in chiusura, ma prima la Roma dovrà incassare e sfoltire la rosa, il tutto accadrà attraverso le cessioni di quei giocatori che per mister Paulo Fonseca non sono considerati incedibili. Pedro è pronto a firmare un contratto di oltre 3 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Roma: Pedro bloccato, prima le cessioni

L’esterno d’attacco è pronto a firmare il suo contratto che lo legherà alla Roma nei prossimi anni. Prima però bisognerà fare delle cessioni, i calciatori in uscita nel suo ruolo sono Perotti, Under e Kluivert, mentre Mkhitaryan la Roma spera di poterlo riscattare convincendo l’Arsenal. Fonseca vuole essere accontentato e spera di poter avere il prossimo anno sia l’esterno spagnolo che quello armeno.