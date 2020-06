Calciomercato Roma, Mkhitaryan: “Arsenal? Spero nel riscatto”

Il calciatore armeno non avrebbe problemi a rimanere nella capitale, ma tutto dipenderà dall’Arsenal che ne detiene il cartellino.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan: “Spero che i due club trovino l’accordo”

Henrikh Mkhitaryan vorrebbe continuare la sua avventura con la maglia giallorossa, ma tutto dipenderà dall’Arsenal, proprietaria del suo cartellino. In un’intervista rilasciata a ‘All the US Soccer News‘ ha così dichiarato: “Sono davvero felice di giocare in Italia, si sta molto bene. Vorrei restare a Roma per molti anni, ma non decido io. Spero l’Arsenal possa trovare un accordo con la Roma. Se questo non dovesse accadere tornerò in Inghilterra senza lamentarmi, il calcio cambia in fretta. Penso solo ad allenarmi e a mettermi a disposizione del mister”.

E sulla quarantena e il Covid-19: “In Italia ci siamo comportati bene perché hanno fatto quello che il governo ci ha chiesto. Non è ancora finita, stiamo lottando contro il virus. La quarantena è stata dura per tutti. Non vedo l’ora di ritornare alla vita di prima anche se non sarà più la stessa cosa“.

Mkhitaryan fiducioso: “Possiamo arrivare tra le prime quattro“

L’ex Manchester United si è soffermato anche sul proseguimento del campionato: “Non è ancora finita, possiamo farcela ad arrivare tra le prime quattro. Abbiamo ancora l’Europa League. E’ difficile, ma con l’aiuto di tutti possiamo farcela“. E su Raiola: “A volte è bello stare con lui, altre volte no. Lui cerca solo di accontentare i suoi calciatori. Se uno dei suoi non è felice lui cerca la soluzione più adatta. Mi piace molto lavorare con lui“.